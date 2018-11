Mannheim (ots) - Eingebrochen wurde am Mittwoch in ein Reihenendhaus in der Lauffener Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentüre Zugang und durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse. Nach ersten Angaben der Geschädigten wurde Schmuck in bislang nicht bekanntem Wert gestohlen. Tatzeit dürfte zwischen 10.40 und 22.20 Uhr gewesen sein. Zeugen und/oder Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell