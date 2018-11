POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zehnjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Schwer verletzt wurde ein zehnjähriger Junge bei einem Unfall am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Kreuzung Erbsengasse/Alte Postgasse. Das Kind war mit dem Fahrrad auf der Erbsengasse in Richtung Birkenauer Talstraße unterwegs, als es zur Kollision mit einem von rechts aus der Alten Postgasse kommenden 48-jährigen Fahrers eines Mercedes kam. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin wurde der Junge mit dem Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert.

