POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - eine Person leicht verletzt - Sachschaden ca. 250.000 Euro - Pressemitteilung Nr. 2

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei dem Wohnungsbrand am Donnerstag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße wurde eine Person durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt, sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde um 11.14 Uhr gemeldet, beim Eintreffen der rettungskräfte schlugen Flammen aus einer Wohnung im 2. OG. Die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim, die von den Wehren aus Schwetzingen, Plankstadt, Brühl und Hockenheim unterstützt wurde, musste insgesamt 16 Personen aus dem 5-stöckigen Mehrfamilienhaus in Sicherheit bringen, davon sechs Personen über Drehleitern. Auch ein Hund und eine Katze wurden von der Feuerwehr versorgt. Die Bewohner wurden während der Lösch- und Lüftungsarbeiten in der Kurpfalzhalle untergebracht und durch die Gemeinde Oftersheim versorgt. Auch Bürgermeister Geiß machte sich vor Ort ein Bild. Nach der Belüftung der Wohnungen durch die Oftersheimer Wehr konnten alle anderen Bewohner wieder zurückkehren. Lediglich die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist unbewohnbar, die Bewohnerin wird von der Gemeinde untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, die Brandursache ist noch nicht geklärt.

