POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Mülleimers in der Toilette der Kraichgau-Realschule - eine Leichtverletzte - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch um 15.15 Uhr entdeckten zwei Reinemachfrauen der Kraichgau-Realschule in der Stiftstraße Feuer in einer Toilette und verständigten sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr aus Sinsheim hatte der Schulleiter den Brand bereits gelöscht. Wie sich herausstellte, hatte ein Plastikmülleimer in der Herrentoilette im 1. OG gebrannt. Eine 54-Frau wurde beim Löschversuch durch Einatmen von Rauchgas leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus nach Sinsheim gebracht. Es entstand geringer Sachschaden, die Brandursache ist noch unklar. Die weiteren Brandermittlungen führt das Polizeirevier Sinsheim. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei zu melden.

