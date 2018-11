POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Pressemitteilung Nr. 1

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem Wohnungsbrand kam es am Donnerstag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße. Gegen 11.14 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über den Brand informiert. Beim Eintreffen schlugen Flammen aus einer Wohnung im 3. OG. Die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim musste mehrere Personen aus den drüber liegenden Wohnungen retten, um 12 Uhr war der Brand gelöscht. Ob Personen durch die Rauchentwicklung verletzt wurden ist derzeit noch nicht bekannt. Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die Straße komplett gesperrt, auf der in der Nähe vorbeiführenden B 291 kam es durch den Rauch zu leichten Sichtbehinderungen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.

