POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Brand in Ankunftszentrum - Keine Verletzten

Heidelberg (ots) - Am Dienstagabend kam es in einem unbewohnten Gebäude auf dem Areal der Patrick-Henry-Village zu einem Brand, bei dem ein Sachschaden von 50.000 EUR entstand. Gegen 20:30 Uhr wurden Mitarbeiter auf eine starke Rauchentwicklung aus dem Fenster eines Apartments auf das Feuer aufmerksam und verständigen Feuerwehr und Polizei. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte den Brand und begab sich mit den Beamten auf Spurensuche. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Ein fremdenfeindliches Motiv wird, als Ursache für das Feuer in dem nicht öffentlich zugänglichen Gelände, aber ausgeschlossen.

