POL-MA: Mannheim-Käfertal: Polizei nimmt Fahrraddiebe fest

Mannheim (ots) - Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe nahm die Mannheimer Polizei am späten Freitagnachmittag fest.

Einer Streife des Reviers Käfertal war gegen 17:15 Uhr in der Mannheimer Straße eine Gruppe von etwa acht Jugendlichen aufgefallen, die über ein Dutzend Fahrräder mit sich führte. Als die Halbstarken die Polizisten bemerkten, suchten sie ihr Heil in der Flucht. An der Unterführung zur Zielstraße entledigte sich ein Teil der Gruppe der Drahtesel und rannte zu Fuß weiter. Zwei Tatverdächtige flüchteten mit ihren Rädern in Richtung Bäckerweg, wo sie von der Polizei gestellt wurden Die Beamten nahmen zwei 15-Jährige fest.

Die weiteren Ermittlungen werden die Beamten des Hauses des Jugendrechts übernehmen. Insgesamt stellte die Polizei acht Fahrräder sicher und brachte sie zum Revier.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0152 57721021

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell