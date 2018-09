Heidelberg / RNK (ots) - Nachdem ein 22-jähriger Heidelberger in einem Lokal in der Hauptstraße in deutlich berauschten Zustand die Gäste belästigt hatte und auf diese losgehen wollte, wurde er kurzerhand vor die Tür gesetzt. Beim Eintreffen der Streife kletterte der Mann in Höhe Neckarstaden über das Geländer und sprang in den Neckar. Anschließend schwamm er auf die andere Seite, wo ihn seine Kräfte kurz vor Erreichen des Ufers verließen. Die Beamten mussten ihn daraufhin aus dem Wasser ziehen. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell