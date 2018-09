POL-MA: Mannheim: Rollerfahrer ohne Helm, ohne Führerschein aber mit reichlich Alkohol unterwegs verletzt zwei Polizeibeamte

Mannheim (ots) - Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt einen 18-jährigen Rollerfahrer in der Hermsheimer Straße in Höhe des Reiterwegs. Der Rollerfahrer trug keinen Helm, war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol. Da er einen angebotenen Alkoholtest am Kontrollort verweigerte, jedoch Verdachtsanzeigen für einen Alkoholkonsum vorlagen, sollte er zwecks Durchführung einer Blutprobe ins Revier verbracht werden.

Der 18-Jährige wollte jedoch nicht in den Streifenwagen einsteigen und wehrte sich gegen das Einsteigen. Hierauf wurde er zu Boden gebracht und sollte gefesselt werden. Auch hiergegen wehrte er sich und biss dem einen 34-jährigen Beamten in den Finger, der andere 34-jährige Polizeibeamte wurde ebenfalls an der Hand verletzt, er erlitt eine Fraktur und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Nur mit Hilfe einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte man dem 18-Jährigen Herr werden, ihn fesseln und zum Revier verbringen.

Im Revier stimmte der Rollerfahrer nun doch einem Atemalkoholtest zu, dieser ergab einen Wert von 1,32 Promille. Eine Blutprobe wurde anschließend entnommen.

Gegen den 18-Jährigen wird nun u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte ermittelt.

