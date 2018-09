POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorfall an der Bahnhofsanlage beschäftigt Polizei, Geschädigter gesucht!

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits am Dienstag kurz vor 19.30 Uhr kam es an der Bahnhofsanlage in Schwetzingen, auf dem Verbindungsweg des P&R in Höhe der Marstallstraße 47e zu einem Vorfall, der nunmehr das Polizeirevier Schwetzingen beschäftigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versetzte ein bislang Unbekannter aus einer Dreiergruppe heraus einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer einen Stoß, so dass dieser seine Fahrt unterbrechen musste. Danach entwickelte sich offenbar eine verbale Auseinandersetzung, die zu eskalieren drohte. Die Situation löste sich erst auf, als Passanten, bzw. Verkehrsteilnehmer hinzukamen.

Die Polizei Schwetzingen sucht nun dem Radfahrer oder Personen, die Hinweise auf die Beteiligten geben können. Dies mögen sich bitte unter Telefon 06202 2880 melden.

