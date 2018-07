POL-MA: Altlußheim: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an abgestellten Fahrrädern - Kommen Besucher des Straßenfestes in Frage ? Hinweise an die Polizei

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wegen platten Reifen stellten die Geschädigten ihre beiden Räder in der Nacht zum Sonntag an einem Verkehrsschild an der Ecke Mühl-/Schulstraße verschlossen ab. Als sie am Sonntagnachmittag ihre defekten Räder holen wollten, waren diese durch Tritte zusätzlich beschädigt worden. Schaden: über 1.000 Euro.

Die Polizei schließt nicht aus, dass heimkehrende Straßenfestbesucher für die Beschädigungen in Frage kommen.

Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell