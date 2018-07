POL-MA: Ketsch: Haufen mit Stroh und Pferdemist brannte - Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ketsch und der Polizei

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aufgrund bislang nicht geklärter Ursache geriet ein Haufen mit Stroh und Pferdemist auf einem Feld eines Pferdehofes in der Hockenheimer Straße in Brand. Mitgeteilt wurde das Feuer kurz nach 23 Uhr am Sonntag; bei Eintreffen der Polizei war dieses bereits voll entfacht. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu Sichtbehinderungen, allerdings waren aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens keine Regelungs-/Sperrmaßnahmen erforderlich.

Das Löschen gestaltete sich anfangs schwierig, da es im Innern des Haufens immer wieder zu Schwelbränden kam. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an. Auch Angaben zur Schadenshöhe sind momentan noch nicht möglich.

