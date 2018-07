POL-MA: Heidelberg: Mülltransporter umgekippt; Fahrer leicht verletzt; Bergungsarbeiten dauern bis nach 13 Uhr an

Heidelberg (ots) - Am Montagvormittag war der 57-jährige Fahrer eines Mülltransporters (Lkw mit offenem Containeraufbau) auf der K 9711 von Sandhausen-Bruchhausen in Richtung Schwetzingen unterwegs. Als er gegen 10.40 Uhr in Höhe des PHV (Patrick-Henry-Village), kurz vor der Auffahrt zur B 535, offenbar zu schnell in eine Linkskurve hineinfuhr, kippte sein Fahrzeug um.

Der 57-Järhige wurde dabei leicht verletzt und zur Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert.

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Derzeit finden die Bergungsarbeiten statt, die sich nach derzeitiger Schätzung bis nach 13 Uhr hinziehen dürften. Die K 9711 ist in beiden Richtungen gesperrt.

