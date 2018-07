POL-MA: Weinheim: Geparkten BMW beschädigt und geflüchtet

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen in der Schloßgartenstraße geparkten BMW beschädigte am Sonntagmittag ein bislang Unbekannter, richtete Sachschaden von 8.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigte parkte ihren Wagen zwischen 13 und 16 Uhr im Bereich der Parkanlage Rosenpark. Aufgrund der Beschädigungen könnte als "Verursacher" evtl. auch ein Fahrradfahrer in Frage kommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und entsprechende Hinweise zum "Verursacher" geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell