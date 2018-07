POL-MA: Mauer: Geschäftseinbruch "Am Sandgraben" - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Samstag brachen bislang nicht ermittelte Täter brachial in ein Geschäft in der Straße "Am Sandgraben" ein. Nach dem Aufhebeln einer Stahltüre, machten sich die Täter an zwei weiteren Türen, die in das Büro wie auch in den Verkaufsraum führen, ebenfalls zu schaffen. Nach den bisherigen Angaben des Geschädigten wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. In welcher Höhe allerdings Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Als Tatzeit kommt Freitagabend, 22 Uhr bis Samstagfrüh, kurz vor 7 Uhr in Betracht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336, oder das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, zu kontaktieren.

