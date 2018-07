POL-MA: Hockeheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und erheblichem Sachschaden

Hockeheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine leichtverletzte Person und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in Hockenheim. Eine 40-jährige Frau war kurz nach 12 Uhr mit ihrem Nissan auf der Unteren Hauptstraße von der Kaiserstraße in Richtung Karlsruher Straße unterwegs. Dabei fuhr sie einer ebenfalls 40-Jährigen auf deren VW auf, die verkehrsbedingt bis zum Stillstand bremsen musste. Dabei zog sich die 17-jährige Beifahrerin im Nissan leichte Verletzungen zu. Sie begab sich anschließend selbständig zum Arzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, blieben aber fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell