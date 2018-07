POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Leimen wurde ein 52-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Ein 59-jähriger Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Adam-Müller-Straße in Richtung Schwetzinger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Bremer Straße wollte der 59-Jährige nach links abbiegen und kollidierte dabei mit dem 52-jährigen Fahrradfahrer, der ihm entgegenkam. Der Radfahrer stürzte zunächst auf die Motorhaube und fiel schließlich auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Gegen den 59-jährigen Peugeot-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

