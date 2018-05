Goch (ots) - Am Montag (30. April 2018) zwischen 1.00 und 9.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Eligiusstraße einen schwarzen Mercedes GLC mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-NW632. Das neuwertige Fahrzeug war in einer Garagenauffahrt geparkt. An den Fahrzeugseiten befand sich die Werbeaufschrift eines Mercedes Autohauses.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

