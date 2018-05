Schönau, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 64-Jährige Fahrerin eines Kleintransporters wollte von Neckarsteinach kommend, ins Gewerbegebiet "Kreuzwiesen" nach links abbiegen. Hierbei achtete sie nicht auf einen VW-Polo der in der Gegenrichtung auf der L535 fuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Fahrerin des Kleintransporters, sowie ihre 23-Jährige Beifahrerin schwer verletzt. Eine Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 22-Jährige VW-Polo Fahrer kam mit leichteren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L535 ist voraussichtlich bis ca. 18.30 Uhr einseitig gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme Heidelberg unter Tel.: 0621/174-4140 zu melden.

