POL-MA: Mannheim: 26-jähriger Mann bei Auseinandersetzung in Lokal lebensgefährlich verletzt - Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikt

Mannheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Am späten Freitagabend, 27.04.2018, kam es in einem Lokal in den Mannheimer Quadraten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer. Dabei wurde ein 26-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein zweiter Mann ebenfalls durch Messerstiche verletzt worden sein. Nach dieser Person wird noch gefahndet.

Die genauen Umstände und der Hergang der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Mehrere Tatbeteiligte konnten mittlerweile ermittelt werden. Unklar sind jedoch noch deren Tatbeiträge. Gegen einen Tatverdächtigen wurde bereits Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags erlassen.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell