POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte dringen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 27. April bis Samstag, 28. April suchten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Neckarstadt heim. Die Unbekannten drangen zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 15 Uhr auf nicht bekannte Weise in die Wohnräume im elften OG eines Anwesens in der Neckarpromenade ein. Der Bewohner bemerkte bei seiner Rückkehr in die Wohnung, dass die Abschlusstür lediglich angelehnt war. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

