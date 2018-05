POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag, 27. April auf Samstag, 28. April in zwei Wohnungen im gleichen Haus in Eberbach ein. Die Einbrecher brachen zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 17.30 Uhr in einem Anwesen in der Friedrichstraße die Abschlusstür einer Wohnung auf und drangen in die Räume ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

In der Zeit von Samstag, 19 Uhr auf Sonntag, 20 Uhr suchten die Einbrecher das gleiche Anwesen erneut auf und drangen auf gleiche Weise in eine weitere Wohnung ein. Im Inneren brachen sie anschließend zwei verschlossene Zimmertüren auf und entwendeten daraus ein defektes Mobiltelefon, eine EC-Karte, eine Krankenversichertenkarte sowie mehrere Kleidungsstücke. Zudem beschädigten sie einen Fernseher, sodass dieser nicht mehr funktionsfähig war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.

