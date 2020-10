Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Weiterbau der A49 - Ruhiger Einsatztag für die Polizei

GiessenGiessen (ots)

Ein insgesamt ruhiger letzter Oktobertag geht für die Polizei beim Einsatz zum Weiterbau der A49 zu Ende. Lediglich einige Kundgebungen sowie drei Fahrraddemos beschäftigten heute die eingesetzten Polizeikräfte. Die Polizei zieht deshalb erneut ein positives Fazit für den heutigen Tag.

Heute waren insgesamt fünf Demonstrationen angemeldet, darunter drei Fahrraddemos. Eine Fahrraddemonstration startete in Kassel mit 37 Teilnehmern und verlief über Bundes- und Landstraßen sowie die A 49 bis nach Dannenrod. Die A49 musste dazu von der Anschlussstelle Wabern bis Borken voll gesperrt werden. Zwei weitere Fahrraddemonstration, die von Gießen und Marburg starteten, trafen sich in auf der Strecke um gemeinsam nach Dannenrod zu radeln. An dem Aufzug nahmen schließlich bis zu 350 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer teil.

Die Bürgerinitiative - Pro A49 - hatten zwei Kundgebungen zur Mittagszeit in Borken und Schlierbach angemeldet. An beiden Orten demonstrierten friedlich insgesamt rund 300 Teilnehmer.

