Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191106.2 Kiel: Notorischer Dieb festgenommen

Kiel (ots)

Polizisten des 3. Reviers haben am frühen Mittwochmorgen einen Mann festgenommen, der zuvor mehrfach durch Diebstahl aufgefallen war. Er kam ins Polizeigewahrsam.

Gegen 05 Uhr meldete sich eine 48 Jahre alte Frau über 110 bei der Polizei und gab an, dass ihr soeben ihr Monatsticket für den ÖPNV gestohlen worden sei. Ein Mann habe sie in der Alten Lübecker Chaussee angesprochen und nach Geld für eine Busfahrkarte gefragt. Nachdem sie dies verneint habe und weitergegangen sei, sei der Mann ihr gefolgt und habe ihr die Monatskarte aus der Jackentasche gezogen. Anschließend sei er in Richtung Rondeel geflüchtet. Die Einsatzleitstelle schickte einen Wagen des 3. Reviers zur Geschädigten.

Eben diese Beamten trafen auf dem Weg zum Einsatzort in Höhe der Bushaltestelle auf einen 32-Jährigen, der winkend auf sich aufmerksam machte. Er berichtete, dass ihm kurz zuvor das Handy aus der Hand gerissen worden sei. Die Täterbeschreibung deckte sich in beiden Fällen.

Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten kurz darauf in der Stormarnstraße auf einen 20-Jährigen, auf den die Beschreibung zutraf. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten sie sowohl die Monatskarte, als auch das Handy sicher. Darüber hinaus führte der Mann gleich mehrere Jacken (und eine Badehose...) in einer Plastiktüte bei sich, deren Herkunft noch geklärt werden muss. Er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam.

Matthias Arends

