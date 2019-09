Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190911.1 Kiel: Haftbefehle nach räuberischer Erpressung in Kiel (Folgemeldung zu 190910.1)

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Die am Montagabend durch die Polizei in Kiel festgenommenen vier Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren sind zwischenzeitlich einem Haftrichter vorgeführt worden, der drei von ihnen mit Haftbefehl in die JVA schickte und den jüngsten Täter nur auf Grund seines umfassenden Geständnisses zunächst auf freiem Fuß ließ.

Die Beschuldigten sollen gegen 20 Uhr im Königsweg in Kiel gemeinschaftlich eine räuberische Erpressung zum Nachteil eines 16-Jährigen begangen haben, wobei sie einen Bluetooth-Lautsprecher und ein Fahrrad erbeuteten. Nun haben sie eine Anklage wegen des Verdachts einer gemeinschaftlichen räuberischen Erpressung zu erwarten.

Es wird darauf hingewiesen, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung jeder Beschuldigte als unschuldig gilt (Artikel 6 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten).

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel

