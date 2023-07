FW Konstanz: Wasserrettung

Konstanz (ots) - Am Morgen des 21.06.2023 um 03:20 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Justizvollzugsanstalt Konstanz aus. Die Kräfte der hauptamtlichen Wache und der Abteilung Altstadt rückten daraufhin in die Schottenstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Zelle zu einem Kleinbrand gekommen war. Die diensthabenden Justizbeamten löschten den Brand bereits vor Ankunft der Feuerwehr ab, sodass eine ...

mehr