Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr

Oststraße, 66386 St. Ingbert (ots)

Am 12.11.2022 gegen 11:45 Uhr kam es an der Ampelanlage in der Oststraße in 66386 St. Ingbert in Fahrtrichtung BAB 6 zu einer Beleidigung sowie Nötigung. Der Täter hielt mit seinem Pkw mit SB-Kreiskennzeichen an der Haltelinie der rot zeigenden Ampelanlage. Daraufhin stieg dieser aus und begab sich zur Fahrertür des hinter ihm haltenden Pkw. Dort klopfte er mehrfach gegen das Fenster und beleidigte die Geschädigte. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug, fuhr jedoch nicht los, obwohl die Ampelanlage grünes Licht anzeigte.

Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer, die hinter dem Pkw der Geschädigten hielten und ebenfalls genötigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell