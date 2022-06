Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere Diebstähle aus Pkw in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In den frühen Freitagmorgen Stunden, 3.6.2022, kam es in der Zeit zwischen 3 und 6 Uhr zu mehreren Diebstählen aus Personenkraftwagen in St. Ingbert. Betroffen waren die Kohl-Weigand-Straße, die Carl-Zuckmayer-Straße, die Walther-Weis-Straße und die Reinhold-Becker-Straße. Hier wurden zumindest zwei VW, ein Audi und ein Skoda angegangen. Eines der Fahrzeuge wurde sogar aufgebrochen. Ansonsten wurden vornehmlich unverschlossene Fahrzeuge angegangen und durchwühlt. Der oder die Täter entwendeten aus einem Fahrzeug einen Geldbeutel und aus einem weiteren eine Warensendung. Der verursachte Schaden - unterer vierstelliger Bereich - ist wesentlich höher als der Wert des erlangten Diebesgutes. Die Polizei St. Ingbert ermittelt nun wegen Diebstahl und besonders schweren Fall des Diebstahls. Sollten Zeugen oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

