POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert - Mitte (ots) - In der Nacht vom 02.05.2022, 18:30 Uhr, auf den 03.05.2022, 07:30 Uhr, kam es in der Poststraße zu einem Einbruchsdiebstahl in einer dortigen Praxis in St. Ingbert. Hierbei verschaffte sich der unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in das Gebäude. Hier entwendet der unbekannte Täter eine geringe Menge an Bargeld. ...

