Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Dienstag 11.07.2023, gegen 21:00 Uhr, befuhr eine männliche Person mit einem E-Scooter die Parkanlage "Grüne Lunge" in Bexbach in Richtung Oberbexbach. Etwa in Höhe des Obst- und Gartenbauvereines Bexbach beleidigte er zunächst einen Passanten, welcher seinen Hund ordnungsgemäß an der Leine führte. Nachdem der Passant nicht darauf reagierte, entnahm der Täter in der Folge eine Spraydose aus seiner Hosentasche, vermutlich Pfefferspray, und sprühte dem 67-jährigen Passanten zwei Mal ins Gesicht. Der Passant zog sich hierbei stark schmerzende Reizungen im Gesicht und den Augen zu. Anschließend fuhr die Person mit dem E-Scooter in Richtung Oberbexbach davon.

Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 180 cm bis 185 cm großen Mann mit normaler Statue, ca. 30-35 Jahre alt. Die Person trug Glatze sowie einen dunklen Bart und hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Der Täter war außerdem mit einer schwarzen mittellangen Hose sowie einem Träger-T-Shirt bekleidet.

Hinweise zu dieser Person bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070).

