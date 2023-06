Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Pfarrkirche

Gersheim (ots)

In einem unbestimmten Tatzeitraum vor dem 28.06.2023, 15 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in die Kirche in Gersheim. Hierbei gelangten die bislang unbekannten Täter über die unverschlossene Haupteingangstür der Kirche in das Gebäudeinnere und versuchten anschließend die Zugangstür zur Sakristei mit unbekanntem Hebelwerkzeug zu öffnen, was jedoch misslang.

Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

