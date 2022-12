Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen dem 28.11.2022, 11:30 Uhr, und dem 29.11.2022, 07:30 Uhr, einen in der Spanntalstraße in Bexbach abgestellten Ford S-Max mit HOM-Kreiskennzeichen, in dem er, mittels eines spitzen Gegenstandes, den Lack der vorderen rechten Tür sowie der hinteren rechten Seitenwand zerkratzte.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell