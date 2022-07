POL-HOM: Komplettentwendung PKW

Blieskastel (ots) - In der Nacht vom 12.07.2022 auf 13.07.2022 wurde in Blieskastel, Florianstraße, auf dem Hofgelände einer Autowerkstatt, an einem VW Golf, III, Farbe schwarz, HOM-Kreiskennzeichen, der Katalysator der Auspuffanlage, vermutlich mittels einer Akku-Flex herausgetrennt und entwendet. Beobachtungen und Hinweise in dieser Sache bitte an Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841/1060). Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- ESD ...

