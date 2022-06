Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: PKW-Brand in Homburg Bruchhof

Homburg (ots)

Am Morgen des 19.06.2022 kam es zu einem PKW Brand auf einer Wiesenfläche in der Nähe des Campingplatzes Königsbruch in Homburg. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte niemand am oder um den PKW angetroffen werden. In Richtung der Kaiserslauterer Straße konnten weitere brennende persönliche Gegenstände festgestellt werden. Es werden daher Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Insassen machen können. Bei Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell