Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in der Innenstadt von St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Samstag meldete eine Anwohnerin, dass sie Farbschmierereien an einem Gebäude in der Tholeyer Straße festgestellt habe. Die eingesetzten Beamten stellten anschließend fest, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere öffentliche und private Gebäude und Einrichtungen im Bereich der Innenstadt von St. Wendel mit Schriftzügen beschmiert worden sind. Da ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist, hat die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

