Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Täter auf frischer Tat festgenommen

Marpingen (ots)

Ein Geschädigter aus Marpingen meldete, dass in seine Fischerhütte in Marpingen eingebrochen worden sei. Diese Tat wurde von der Polizei in St. Wendel auch aufgenommen. Als der Geschädigte zu seiner Hütte zurückkehrte musste er feststellen, dass sich wieder Personen an ebendieser aufhalten. Zwei Rucksäcke, die mit seinem Hab und Gut gefüllt waren, lagen zum Abtransport bereit und er musste neue Schäden an der Hütte feststellen. Als die Polizei vor Ort erschien konnten sie einen Täter vor Ort festnehmen. Dieser hatte versucht sich zu verstecken. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

