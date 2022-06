POL-WND: Diebstahl eines Anhängers in St. Wendel - Winterbach

66649 Oberthal (ots) - Am Montagnachmittag wurde bei der Polizei St. Wendel ein Verlust eines Umschlages mit Bargeld gemeldet. Die Mitteilerin schilderte, dass sie den Umschlag zuletzt in Güdesweiler bei sich trug. Die Verliererin appelliert nun an den ehrlichen Finder, sich bitte an die Polizei in St. Wendel unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de zu wenden. Rückfragen von Medienvertretern ...

