POL-Nordsaarland: Trunkenheitsfahrt endet nach über 40 Kilometern in Wadern.

66687 Wadern-Wadrill (ots) - Am 25.01.2023 wurde der PI Nordsaarland mitgeteilt, dass es an der Friedhofskapelle in Wadern-Wadrill zu Verwüstungen und Beschädigungen kam. Im Zeitraum vom 20.01.2023 bis zum 25.01.2023 nutzte eine unbekannte Personengruppe die Friedhofskapelle, welche an den Friedhof Wadrill angrenzt, als Feierörtlichkeit. Hierbei wurden in der Kapelle anscheinend diverse Spirituosen und sonstige ...

mehr