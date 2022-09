Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 1 Abfahrt Nonnweiler/Bierfeld

Nonnweiler (ots)

Am 28.09.2022 um 07:58 Uhr wurde der PI Nordsaarland ein Verkehrsunfall auf der BAB 1, Abfahrt Nonnweiler/Bierfeld, gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es sich bei dem alleinigen Unfallbeteiligten um einen 16 jähriger Mann aus dem Kreis Hermeskeil handelte. Dieser kam mit seinem 125 ccm Motorrad, aufgrund regennasser Fahrbahnoberfläche in einer Linkskurve ins Rutschen und kollidierte anschließend mit der am rechten Straßenrand aufgestellten Leitplanke. An dem Motorrad entstand durch den Aufprall Totalschaden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen (Rettungswagen und Rettungshubschrauber Christoph 16 im Einsatz) verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell