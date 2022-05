Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger

Losheim am See (ots)

Am 18.05.2022 wurden die Beamten des Polizeiposten Losheim am See gegen 13:10 Uhr in die Haagstraße nach Losheim geschickt. Dort kam es kurz zuvor offenbar zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines größeren Einkaufsmarktes. Ein Pkw, welcher rückwärts ausparkte erfasste hierbei offenbar leicht einen Fußgänger (Mitarbeiter des Einkaufsmarktes) am Oberschenkel, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Pkw-Führer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Der Pkw soll weiß gewesen sein und beim Fahrzeugführer soll es sich um einen älteren Herren gehandelt haben. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

