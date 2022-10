Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht in Saarlouis - Zeugenaufruf

Saarlouis (ots)

Die Geschädigte war am heutigen Tage, dem 22.10.2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr mit ihrem grauen Renault Capture erst in der Wasserwerkstraße, dann vor einer Bäckerei in der Mühlenstraße und anschließend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofstraße in 66740 Saarlouis unterwegs. Die Geschädigte parkte mit ihrem Pkw auf den jeweiligen Parkplatz, bei Rückkehr stellte sie einen Lackschaden mit rotweißer Farbanhaftung an dem Stoßfänger ihres Fahrzeuges fest. Der unbekannte Verursacher, welcher den Schaden offenbar beim Ein- oder Ausparken verursachte, hatte sich vom Unfallort unerlaubt entfernt.

Die Polizei Saarlouis hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Saarlouis unter der Telefonnummer 06831-9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell