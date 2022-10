POL-SLS: Mehrere Container in Dillingen in Brand gesetzt

BAB 620, Saarlouis-Lisdorf (ots) - Am frühen Samstagmorgen, den 17.09.22, gegen 05:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 620. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Bous mit seinem hochmotorisierten Mercedes die BAB 620 in Fahrtrichtung Luxemburg und kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Pkw in Höhe der ...

