Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Mehrere geparkte Fahrzeuge in der Moosbergstraße in Schwalbach-Hülzweiler zerkratzt

Schwalbach-Hülzweiler (ots)

Im Zeitraum zwischen 11.09.2022,15:00 Uhr, und 12.09.2022, 17:15 Uhr, kam es zu Beschädigungen an vier Fahrzeugen, die in der Moosbergstraße in Schwalbach-Hülzweiler in unmittelbarer Nähe zueinander abgestellt waren. Die Fahrzeuge wurden im vorgenannten Zeitraum von einem oder mehreren bislang unbekannten Personen zerkratzt.

Zeugen werden gebeten sich unter der 06831-9010 bei der Polizeiinspektion in Saarlouis zu melden.

