Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht vermisste Seniorin in Saarlouis

Bild-Infos

Download

Saarlouis (ots)

Seit gestern Abend fahndet die Polizei nach der 85-jährigen Yvonne Schu aus Saarlouis. Frau Schu wohnt dort in einem Altenheim und wurde letztmalig am gestrigen Nachmittag gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie umherirrt und sich in einer hilflosen Lage befindet. Sie ist ca. 165 cm groß, korpulent und hat kurze graue Haare. Vermutlich ist sie bekleidet mit einer beigefarbenen Weste und einer 3/4-Hose. Frau Schu führt einen Rollator mit. Bitte melden Sie Hinweise zum Aufenthalt von Frau Schu an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefon: (06831) 9010 oder per Mail an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell