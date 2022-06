POL-SLS: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung

Saarlouis (ots) - Am Dienstagmorgen, 21.06.2022, wurde eine 48 Jahre alte Frau aus Dillingen bei einem Verkehrsunfall in der Holtzendorffer Straße in Saarlouis verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin entfernte sich kurze Zeit später unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 11:35 Uhr wollte die 48-Jährige in ...

mehr