Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle

Weimar (ots)

Am 24.10.2021 gegen 18:55 Uhr kollidierte ein Pkw-Fahrer in der Berkaer Straße / Alte Chausee mit einem die Straße überquerenden Reh. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sach- schaden.

Gegen 21:45 Uhr befährt der Fahrer eines Pkw VW Golf die Umge- hungsstraße. Zwischen dem Abzweig Gaberndorf und der Ettersburger Straße kam es ebenfalls zum Zusammenstoß mit einem Reh. Am Pkw enstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Am 25.10.2021 gegen 01:30 Uhr kam es kurz vor dem Ortseingang Gaberndorf, aus Richtung Weimar kommend, zu einem weiteren Wildunfall. Auch hier wurde ein Reh von einem VW Polo erfasst. Das Tier starb, am Pkw enstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell