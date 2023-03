Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen anlässlich einer Vermisstensache in Sulzbach

Sulzbach(Saar) (ots)

Am heutigen Tag meldete die Ehefrau eines 58 Jahre alten Mannes aus Sulzbach diesen als vermisst. Der Mann war der Polizei aus vergangenen Einsätzen bekannt und erschien zeitweise psychisch auffällig. Zudem wurde bekannt, dass er sich in den Besitz einer Schusswaffe gebracht haben soll. Nachdem der Vermisste auch nicht durch die Polizei erreicht werden konnte und nicht auszuschließen war, dass von ihm eine Gefahr ausgehen könnte, wurden Spezialkräfte in den Einsatz gebracht. Diese drangen gewaltsam in die Wohnung des Vermissten ein, konnten diesen aber nur noch leblos auffinden. Durch Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes konnte eine unnatürliche Todesursache ausgeschlossen werden. Eine Waffe wurde im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen im Anschluss nicht aufgefunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell