POL-SUL: Kinderansprecher in Saarbrücken - Dudweiler

Saarbrücken-Dudweiler (ots) - Am heutigen Montag, gegen 10:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann Kontakt zu zwei Kindern, einem 9jährigen Jungen und einem 9jährigen Mädchen aufzunehmen. Die beiden Kinder sind Schüler der Turmschule in Dudweiler und befanden sich gegen Ende der großen Pause noch alleine auf dem hinteren Teil des Schulhofs. Die anderen Kinder waren bereits in das Schulgebäude gegangen. Ein ...

