POL-VK: Unbekannte warfen mehrere Mülltonnen auf Fahrbahn

Püttlingen (ots) - Köllerbach. Am ersten Mai, gegen 20:50 Uhr, trat ein Unbekannter mit seinem Golden Retriever auf die Fahrbahn der Mühlenstraße und hielt ein BMW Cabrio an, welches zu diesem Zeitpunkt die Straße befuhr. Der 18-jährige Fahrer bremste daraufhin seinen BMW bis zum Stillstand ab. Der Unbekannte begab sich nun zur Fahrerseite, ergriff den 18-Jährigen am Hals und würgte ihn. Zudem beleidigte er den ...

