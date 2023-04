POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

Riegelsberg (ots) - Am 13.04.2023, um 00:35 Uhr, wurde in Riegelsberg während einer allgemeinen Streifenfahrt ein Pkw, Dacia einer Verkehrskontrolle unterzogen. Festgestellt wurde, dass der Fahrzeugführer, 22 Jahre alt, wohnhaft in Saarbrücken unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Kleinstmenge Haschisch, die mitgeführt wurde, wurde sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr